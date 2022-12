Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y argumentó que su salida se dio por no quiere ser testigo de las trampas de Alejandro Moreno, presidente del partido a nivel nacional.

La renuncia de Héctor Astudillo se dio como integrante del Consejo Político Nacional del PRI, y de acuerdo con el ex gobernador, como un acto de congruencia con sus convicciones políticas, democráticas y morales.

El ex mandatario expresó en un documento que subió a Twitter que el PRI no merece el escándalo que ha padecido los últimos meses y que ha afectado su imagen.

En ese sentido, Héctor Astudillo explicó que no puede ser cómplice u observador de abusos, faltas de respeto o trampas dentro del PRI, que dirige Alejandro Moreno.

Héctor Astudillo (Tomada de video)

Renuncia de Héctor Astudillo al PRI se da tras extensión de mandato de Alejandro Moreno

La renuncia de Héctor Astudillo al PRI se dio tras la votación al interior del partido que extendió el mandato en la presidencia de Alejandro Moreno hasta 2024.

En ese sentido, el documento también aclara que Héctor Astudillo no votó a favor de la medida para extender el mandato del presidente del PRI, pese a que este último dijo que la votación fue unánime.

El ex gobernador del PRI señaló abiertamente que el discurso de Alejandro Moreno “ya no une, solo confronta y divide”, además de descalificar a quienes no están alineados con el presidente del partido.

Alejandro Moreno (Fotografía Cortesía)

Héctor Astudillo a Alejandro Moreno: ¿cuándo dejará de ser Presidente del Comité Nacional del PRI?

Finalmente, Héctor Astudillo cuestionó a Alejandro Moreno y dijo en el documento que hasta “¿cuando dejará de ser Presidente del Comité Nacional del PRI?”.

El ex gobernador de Guerrero también expresó en este mensaje que Alejandro Moreno tiene que hacer una valoración de su estadía en el PRI para no llegar a la elección de 2024 muy debilitados.