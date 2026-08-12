Esthela Damián encabezó la Asamblea de Mujeres Chilpancinguenses en Defensa de la Soberanía Nacional, ante más de 2 mil asistentes, entre liderazgos comunitarios, jóvenes, maestras, comerciantes y jefas de familia.

El encuentro destacó la participación de las mujeres como una fuerza transformadora en Guerrero, así como la importancia de fortalecer su liderazgo y participación en la vida pública, de acuerdo con la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Más de 2 mil mujeres respaldan a Esthela Damián en Chilpancingo. (Cortesía)

Esthela Damián destaca liderazgo de mujeres en Guerrero

Durante la asamblea, las mujeres de Chilpancingo manifestaron su respaldo a un proyecto que busca reconocer sus luchas, participación en las comunidades y aportaciones a las familias, además de impulsar acciones para erradicar las violencias y reducir las brechas de desigualdad en Guerrero.

En su intervención, Damián Peralta señaló que la defensa de la soberanía nacional y la construcción del llamado “Guerrero del Futuro” deben partir de la dignificación de las mujeres y de fortalecer su capacidad para tomar decisiones.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal destacó que la participación de más de 2 mil mujeres demuestra la capacidad de organización del sector femenino y sostuvo que su liderazgo será fundamental para construir el futuro del estado.

Asimismo, resaltó que las mujeres no deben limitarse a acompañar los procesos de transformación, sino que están preparadas para dirigir y participar activamente en las decisiones que impactan a Guerrero.

Con la participación de mujeres de distintos sectores, Damián Peralta destacó el respaldo femenino como un elemento central para impulsar la continuidad de la Cuarta Transformación en Guerrero.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer las redes comunitarias en barrios y colonias de Chilpancingo, así como a promover unidad, paz y desarrollo integral a través del movimiento “Guerreras del Futuro”.