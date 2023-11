El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió que la tragedia ocasionada por el paso del huracán Otis en Acapulco no dañó sus niveles de aceptación.

Así lo afirmó durante su conferencia mañanera de este miércoles 22 de noviembre tras reiterar que su gobierno realiza un apoyo real Acapulco.

AMLO se lanzó nuevamente contra los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, pues dijo que responden a intereses y están en su contra.

“Pueden estar dale y dale... y no pasa nada... alguien decía ¿Cómo es posible que no le haya afectado lo de Acapulco? porque no conocen al pueblo y además piensan que con la manipulación van a imponerse diciendo nunca ha ido a Acapulco”

AMLO