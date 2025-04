En el marco de la denominada Semana Santa, el Barrio Mágico Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero se enfrenta con la falta de servicios y la inseguridad, además de sufrir descargues de aguas negras.

En agosto de 2024, el pueblo de Pie de la Cuesta fue denominado como Barrio Mágico como parte de un concepto turístico de embellecimiento. Sin embargo, esta información fue cuestionada por la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía Cienfuegos.

La representante del sector turístico afirma que Pie de la Cuesta no cuenta con servicios públicos elementales como alumbrado en la zona de playa, además de señalar la ocupación de banquetas deterioradas por el comercio informal, así como brotes de aguas negras en las calles.

"Hay muchas situaciones que se tienen y que no son consideradas para tener un barrio histórico, estamos aquí en el ayuntamiento para ver de qué manera vamos a coordinarnos con el gobierno para mejorar las condiciones de este lugar, no hay riesgo de que se pierda en slogan de Barrio Mágico debido a que no es un nombre que se da como los que tienen los pueblos mágicos, pero si se requiere de dar mayor atención“.

María Nelly Mejía Cienfuegos