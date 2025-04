La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el renacimiento de las playas de Acapulco, Guerrero. por el regreso de turistas en la denominada Semana Santa 2025; “¡Qué viva Acapulco!”, expresó la mandataria federal.

Hoy lunes 21 de abril, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por las críticas del diario español El País en contra de gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por darle la bienvenida a un crucero turístico y arrancar un festival cultural.

“Por un lado está la violencia y ellos promocionando el puerto”, explicó Citlalli Guerrero del medio Bajo Palabra sobre esta nota. En ese sentido, Claudia Sheinbaum le restó importancia a las críticas y dijo:

Y es que en el periodo vacacional de Semana Santa 2025, el puerto de Acapulco se hizo tendencia por su ocupación hotelera cercana al 90 por ciento.

Y aunque los vacionistas disfrutaron de las hermosas playas de Acapulco, también se registraron diversos episodios de violencia.

Claudia Sheinbaum no solo celebró el renacimiento de las playas de Acapulco en el marco de la denominada Semana Santa 2025, también recordó que los famosos clavados de ‘La Quebrada’ forman parte del Récord Guinness.

En esa relación de ideas, la presidenta de México destacó la labor de la Secretaría de Turismo, el gobierno de Guerrero y de la presidencia municipal de Acapulco, por lo que criticó lo publicado por el diario español El País:

“Esta idea de que porque hay homicidios no significa que se deba promover al país pues eso es solamente palabra de los adversarios”.

Según cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), Acapulco fue uno de los destinos turísticos más visitados en México en Semana Santa 2025, llegando a una ocupación hotelera de 92.5%,

Claudia Sheinbaum también celebró el caso de las playas de Mazatlán, Sinaloa en el marco de la denominada Semana Santa 2025, ya que esta zona logró una ocupación hotelera de 91% en las últimas fechas.

En ese sentido, la mandataria federal explicó que México registró una mayor cifra en cuanto a la llegada de turistas en lo que va de 2025, en comparación con el año anterior:

“Mazatlán también tuvo una visita muy importante ahora en Semana Santa, ¿y entonces qué? ¿El alcalde de Mazatlán no debe promover que se vaya a Mazatlán con seguridad? Pues claro que debe hacerlo, y en todo el país. Hoy México tiene más turistas, de enero a marzo, que el año pasado, y mayor derrama económica que lo que hubo el año pasado"

Además, la presidenta recordó que el turismo es una actividad fundamental para el desarrollo económico de México. Sin embargo, reconoció que se tiene que seguir atendiendo el tema de la inseguridad.

No obstante, aseguró que criticas como las del diario español El País son “muy viejas”, y “ya nadie las sigue”:

“Es lo que hacemos nosotros. No porque haya una situación de inseguridad en distintos lugares del país, no se promueve México y su grandeza. Eso es una forma de criticar (que) la verdad no creo que nadie siga. Es ya muy vieja, muy usada. Muy pocos la siguen, los mismos de siempre, los adversarios”.

Claudia Sheinbaum