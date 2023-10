Abelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, se pronunció sobre los actos de saqueos y la rapiña que se han registrado luego del impacto del huracán Otis.

La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, defendió a los pobladores el municipio que han participado en saqueos y rapiña a lo largo de las últimas horas.

Cuestionada por los hechos en cuestión, la presidenta municipal se negó a denominar los actos de los habitantes como vandálicos, toda vez que apuntó que no se tratan de robos.

Y es que Abelina López Rodríguez, dijo que desde su perspectiva las acciones cometidas por los vecinos de Acapulco que resultaron damnificados, son actos de “cohesión social”.

Así lo sostuvo la alcaldesa de Acapulco al indicar que no se le puede llamar robo a un acto de apropiación de productos, cuando quien lo cometió fue alguien que “no tiene el estómago lleno”.

“Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno”

Abelina López Rodríguez. Alcaldesa de Acapulco