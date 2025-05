Los elementos de la Guardia Nacional que el fin de semana fueron detenidos por presunto huachicoleo en Apaseo el Alto, Guanajuato, no estaba asignados a esa entidad.

Así lo aclaró el presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Manuel Ramírez, quien dijo que independientemente de ello, el asunto mancha la imagen de la Guardia Nacional.

Estos elementos detenidos venían de otros estados, detalló el alcalde y dijo que las autoridades locales están pendientes de los elementos sí asignados.

“A mi ya me platicaron sobre ese tema y me dicen que eran de otro estado… la Guardia Nacional y la Sedena ya tomatón cartas en el asunto... no, no era de Guanajuato, eran de otro estado”

Juan Manuel Ramírez. Alcalde de Celaya