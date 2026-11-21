La Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional recuperaron un tractocamión y su caja, reportados como robados, además de poner a salvo a tres personas puestas a salvo que se encontraban relacionadas con los hechos, sobre la carretera federal 57, en el tramo Matehuala–San Luis Potosí.
El operativo se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia, a la altura del kilómetro 129, en las inmediaciones de la localidad El Carmen, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.
Recuperan tráiler robado en Guadalcázar
Durante las labores de vigilancia, elementos estatales localizaron dos vehículos Nissan Versa blancos, ambos abiertos y aparentemente abandonados. Posteriormente, con apoyo de la Guardia Nacional, se realizaron las diligencias correspondientes y se estableció contacto con personal de monitoreo y custodia de la empresa afectada, que confirmó el reporte de robo de tractocamión.
A partir de esta información, las autoridades emprendieron acciones para la recuperación del vehículo y localizaron el tractocamión, la caja seca y su carga, con lo que se concretó la recuperación del tráiler robado en San Luis Potosí.
Aseguran vehículos e inhibidor de señal
En el lugar también fueron asegurados dos vehículos, un inhibidor de señal con diez antenas y un generador de energía, como parte del operativo de seguridad carretera desplegado en el tramo Matehuala San Luis Potosí.
En seguimiento a las acciones coordinadas, los elementos localizaron a tres hombres sobre la misma carretera, quienes manifestaron encontrarse relacionados con los vehículos involucrados. Las personas fueron puestas a salvo y trasladadas junto con los vehículos e indicios asegurados para las investigaciones correspondientes.
El operativo se desarrolló en la carretera federal 57, en el municipio de Guadalcázar San Luis Potosí, donde se logró recuperar el tráiler recuperado y los demás objetos relacionados con los hechos, incluido el inhibidor de señal con diez antenas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró su compromiso de reforzar las acciones de seguridad en carreteras estatales y federales, en coordinación con la Guardia Nacional, para fortalecer la paz y tranquilidad de las familias potosinas y de quienes transitan por estas vías de comunicación.