La Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional recuperaron un tractocamión y su caja, reportados como robados, además de poner a salvo a tres personas puestas a salvo que se encontraban relacionadas con los hechos, sobre la carretera federal 57, en el tramo Matehuala–San Luis Potosí.

El operativo se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia, a la altura del kilómetro 129, en las inmediaciones de la localidad El Carmen, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional recuperan tráiler robado en carretera 57 (cortesía )

Recuperan tráiler robado en Guadalcázar

Durante las labores de vigilancia, elementos estatales localizaron dos vehículos Nissan Versa blancos, ambos abiertos y aparentemente abandonados. Posteriormente, con apoyo de la Guardia Nacional, se realizaron las diligencias correspondientes y se estableció contacto con personal de monitoreo y custodia de la empresa afectada, que confirmó el reporte de robo de tractocamión.

A partir de esta información, las autoridades emprendieron acciones para la recuperación del vehículo y localizaron el tractocamión, la caja seca y su carga, con lo que se concretó la recuperación del tráiler robado en San Luis Potosí.

Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional recuperan tráiler robado en carretera 57 (cortesía )

Aseguran vehículos e inhibidor de señal

En el lugar también fueron asegurados dos vehículos, un inhibidor de señal con diez antenas y un generador de energía, como parte del operativo de seguridad carretera desplegado en el tramo Matehuala San Luis Potosí.

En seguimiento a las acciones coordinadas, los elementos localizaron a tres hombres sobre la misma carretera, quienes manifestaron encontrarse relacionados con los vehículos involucrados. Las personas fueron puestas a salvo y trasladadas junto con los vehículos e indicios asegurados para las investigaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló en la carretera federal 57, en el municipio de Guadalcázar San Luis Potosí, donde se logró recuperar el tráiler recuperado y los demás objetos relacionados con los hechos, incluido el inhibidor de señal con diez antenas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró su compromiso de reforzar las acciones de seguridad en carreteras estatales y federales, en coordinación con la Guardia Nacional, para fortalecer la paz y tranquilidad de las familias potosinas y de quienes transitan por estas vías de comunicación.