Del 21 al 24 de enero, nueve empresas guanajuatenses participaron en la feria The Western & English Sales Association (WESA), llevada a cabo en Dallas, Texas. Esta participación fue impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico con enfoque social, sostenible e incluyente.
Además, la COFOCE, el municipio de León y la Secretaría de Reactivación Económica fueron parte importante para posicionar a Guanajuato como un referente global en el sector western, abriendo nuevas oportunidades de exportación para las MiPyMES del estado.
WESA Dallas impulsa competitividad y desarrollo sostenible de MiPyMES en Guanajuato
El WESA tiene más de 100 años de trayectoria y es considerado el foro comercial más importante del mundo vaquero, donde se exhiben productos como botas vaqueras, chamarras, bolsos, cintos, artículos de piel y joyería, productos que son adquiridos por mercados internacionales.
La participación de Guanajuato se centró en cuatro ejes fundamentales:
- Fortalecimiento de los sectores cuero-calzado, marroquinería, proveeduría y artesanías
- Generación de inteligencia comercial a partir del análisis de tendencias internacionales
- Expansión de mercados mediante la vinculación con compradores mayoristas y retail
- Desarrollo sostenible, promoviendo la inclusión de MiPyMES en la cadena de exportación y fortaleciendo el empleo local
Durante el evento, se concretó una cartera de más de 30 contactos de compradores internacionales, con una venta de aproximadamente:
- 380 mil dólares a corto plazo
- 419 mil dólares a mediano plazo
- 533 mil dólares a largo plazo
De igual manera, las empresas guanajuatenses lograron fortalecer su competitividad al conocer estándares de calidad internacional, recibir retroalimentación de expertos en el mercado y realizar productos conforme a las tendencias del sector.
Con esta participación, el gobierno de Libia Dennise García reafirma su compromiso de impulsar las empresas locales y consolidar a Guanajuato como un estado exportador, fortaleciendo la micro, pequeñas y medianas empresas del estado.