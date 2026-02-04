Del 21 al 24 de enero, nueve empresas guanajuatenses participaron en la feria The Western & English Sales Association (WESA), llevada a cabo en Dallas, Texas. Esta participación fue impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico con enfoque social, sostenible e incluyente.

Además, la COFOCE, el municipio de León y la Secretaría de Reactivación Económica fueron parte importante para posicionar a Guanajuato como un referente global en el sector western, abriendo nuevas oportunidades de exportación para las MiPyMES del estado.

WESA Dallas impulsa competitividad y desarrollo sostenible de MiPyMES en Guanajuato

El WESA tiene más de 100 años de trayectoria y es considerado el foro comercial más importante del mundo vaquero, donde se exhiben productos como botas vaqueras, chamarras, bolsos, cintos, artículos de piel y joyería, productos que son adquiridos por mercados internacionales.

Participación en WESA Dallas fortalece la proyección global de empresas guanajuatenses (Cortesía)

La participación de Guanajuato se centró en cuatro ejes fundamentales:

Fortalecimiento de los sectores cuero-calzado, marroquinería, proveeduría y artesanías

Generación de inteligencia comercial a partir del análisis de tendencias internacionales

Expansión de mercados mediante la vinculación con compradores mayoristas y retail

Desarrollo sostenible, promoviendo la inclusión de MiPyMES en la cadena de exportación y fortaleciendo el empleo local

Participación en WESA Dallas fortalece la proyección global de empresas guanajuatenses (Cortesía)

Durante el evento, se concretó una cartera de más de 30 contactos de compradores internacionales, con una venta de aproximadamente:

380 mil dólares a corto plazo

419 mil dólares a mediano plazo

533 mil dólares a largo plazo

De igual manera, las empresas guanajuatenses lograron fortalecer su competitividad al conocer estándares de calidad internacional, recibir retroalimentación de expertos en el mercado y realizar productos conforme a las tendencias del sector.

Participación en WESA Dallas fortalece la proyección global de empresas guanajuatenses (Cortesía)

Con esta participación, el gobierno de Libia Dennise García reafirma su compromiso de impulsar las empresas locales y consolidar a Guanajuato como un estado exportador, fortaleciendo la micro, pequeñas y medianas empresas del estado.