La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, aseguró hoy viernes 12 de septiembre 2025, una propiedad ligada al abogado de Javier Corral, Pedro Elías López.

Se trata de un inmueble de más de 5 mil metros cuadrados, ubicado en el municipio de Tepoztlán, en Morelos.

Pedro Elías López, abogado del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es señalado de haber sido beneficiario de contratos irregulares durante la reestructuración de deuda pública en el gobierno de su cliente.

Propiedad asegurada ligada a abogado de Javier Corral (Especial)

Nota en desarrollo. En breve más información...