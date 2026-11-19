La Fiscalía General de la República (FGR) firmó un convenio entre FGR y ATDT para incorporarse de manera voluntaria a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, con el propósito de fortalecer la transparencia y datos abiertos y facilitar a la ciudadanía el acceso a información de interés público.

El acuerdo fue firmado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y establece un marco de colaboración para que la Fiscalía publique información sobre sus actividades sustantivas en formatos abiertos y reutilizables.

Durante el evento, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, destacó que las instituciones deben acercar su trabajo a la población mediante herramientas que permitan conocer sus actividades y resultados.

Ernestina Godoy destaca la importancia de la transparencia

La titular de la FGR celebró el acuerdo y señaló que la colaboración entre ambas instituciones permitirá fortalecer la comunicación con la ciudadanía.

Nuestro trabajo es para la gente, la gente tiene que saber qué hacemos, cómo lo hacemos, en cuánto tiempo lo hacemos, siempre respetando los límites que nos obliga la naturaleza de nuestro trabajo. Ernestina Godoy, titular de la FGR

La fiscal general, Ernestina Godoy añadió que la transparencia y la tecnología avanzan en el país, por lo que consideró necesario unir esfuerzos para acercar las instituciones a la población.

También afirmó que la autonomía de la Fiscalía no significa mantenerse al margen de las acciones coordinadas en beneficio de la sociedad.

Ernestina Godoy y José Antonio Peña firman convenio de colaboración (cortesía )

ATDT brindará capacitación y acompañamiento a la FGR

Como parte del acuerdo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones brindará capacitación en datos abiertos y acompañamiento técnico durante el proceso de incorporación de la Fiscalía a la plataforma.

Las acciones estarán orientadas a garantizar que la información cumpla con los criterios de calidad y actualización periódica establecidos para su publicación.

De esta manera, la FGR podrá poner a disposición de la ciudadanía información de interés público sobre sus actividades sustantivas, mediante conjuntos de datos que podrán consultarse y explorarse de forma sencilla e interactiva.

Los formatos abiertos y reutilizables permitirán acceder a la información sin necesidad de descargar archivos, utilizar un sistema o contar con conocimientos especializados para su lectura.

Peña Merino destaca alcance del portal de datos abiertos

Por su parte, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, celebró el convenio y compartió cifras sobre el funcionamiento del portal de datos abiertos en México.

Indicó que actualmente el portal de la Agencia cuenta con casi 10 mil bases de datos, recibe en promedio cerca de 30 mil visitas semanales y acumula 4.5 millones de usuarios.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña señaló que se trata del portal de datos abiertos más grande de un gobierno central y local en América Latina, y consideró que la incorporación de la Fiscalía representa un esfuerzo de transparencia proactiva.

FGR y ATDT formalizan colaboración institucional

En la firma del convenio participaron, por parte de la Fiscalía, la titular de la Consejería General, Claudia Luengas Escudero; Efrén Rodríguez González, titular de la Unidad Especializada de Planeación, Evaluación, Coordinación y Vinculación, y Julio César Bonilla Gutiérrez.

Por parte de la ATDT asistieron la titular de la Unidad de Proyectos y Operación Institucional, Jessica Zarkin Notni; Israel Balbuena Guadarrama, director de Proyectos, y Daniel Jesús Sánchez Kelly, director general de Inteligencia de Datos.

Con esta incorporación, la FGR busca ampliar el acceso ciudadano a la información sobre sus actividades, mediante herramientas digitales que faciliten la consulta pública y permitan conocer el trabajo de la institución.