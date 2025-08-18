La Feria de la Uva 2025 inició en Aguascalientes con el primer Encierro Sanmarqueño, que reunió a más de 7 mil asistentes.

Seis toros fueron obligados a recorrier el Centro Histórico, camino hacia su asesinato, en un ambiente familiar y de maltrato animal, con indumentaria típica de camisa blanca, mezclilla y pañuelo rojo.

El secretario de Turismo, Mauricio González, destacó que la Feria de la Uva 2025 impulsa la vitivinicultura y otros productos locales como mezcal, cerveza artesanal, quesos, dulces y artesanías, fortaleciendo la economía y el atractivo de Aguascalientes.

Concierto inaugural de La Feria de la Uva 2025

Por la noche, la explanada de San Marcos se llenó de elegancia con el concierto de la cantante argentina Karen Souza, quien interpretó clásicos de jazz y bossa nova.

La velada en la Feria de la Uva 2025 incluyó degustación de:

Vinos locales.

Quesos.

Charcutería.

Dulces típicos.

También se realizó el desfile de trajes tradicionales y la participación del Grupo 4x4.

Próximas actividades de La Feria de la Uva 2025

La Secretaría de Turismo invitó al público a asistir al segundo Encierro Sanmarqueño de la Feria de la Uva 2025, el 23 de agosto a las 12:00 horas.

Asimismo, la programación incluye conciertos, catas y actividades culturales, además de las Vendimias de la Ruta del Vino.