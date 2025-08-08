La app de Cierre Digital en Querétaro clausuró su primer establecimiento tras detectar que operaba fuera del horario permitido.

El Municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría de Gobierno, informó que este funcionaba todavía a las 3:17 de la madrugad a.

La app de Cierre Digital alertó de ello, por lo que inspectores municipales acudieron al lugar y confirmaron la infracción.

Así funciona la app de Cierre Digital en Querétaro

La app de Cierre Digital de Querétaro es una herramienta tecnológica que fortalece la vigilancia municipal, permitiendo acciones precisas para proteger a visitantes y residentes.

También evita operaciones fuera de horario y ayuda a reducir riesgos de incidentes y fomenta un ambiente más seguro y ordenado en la ciudad.

Junto con la labor de la Dirección de Inspección, contribuye a mantener el orden y la seguridad en la vida nocturna de Querétaro, asegurando el respeto a las normas para proteger la tranquilidad de familias y ciudadanos.

Sanciones a antros que incumplen horarios en Querétaro

Con el regreso del horario nocturno, en Querétaro no habrá tolerancia para establecimientos que infrinjan la normatividad vigente.

Por ello, el Municipio reforzará la vigilancia y aplicará sanciones para garantizar el orden, la seguridad y la paz ciudadana.