El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, encabezó junto a la alcaldesa Betzabé Martínez Arango el arranque de la pavimentación de la calle Musgos en la colonia Miravalle, obra que conectará dos boulevares estratégicos y beneficiará a miles de habitantes.

Asimismo, la pavimentación reducirá la emisión de polvo hacia las viviendas, agilizará el tránsito local y mejorará el acceso para servicios de emergencia, peatones y automovilistas.

Durango mejora vialidades claves para la movilidad

Durante el evento, el gobernador destacó que esta intervención forma parte de una estrategia de modernización urbana que avanza en La Laguna, una región determinante para la actividad industrial, logística y comercial del norte del país.

Durango impulsa modernización urbana con nueva pavimentación en Gómez Palacio (Cortesía)

Asimismo, explicó que la administración estatal trabaja junto al Ayuntamiento para atender una de las problemáticas más urgentes del municipio: la rehabilitación de los drenajes.

El gobernador adelantó que antes de que termine 2025 se entregarán varias obras en la región, mientras que 2026 iniciará con nuevos proyectos activos, especialmente aquellos que impulsen infraestructura urbana y servicios básicos.

Durango impulsa modernización urbana con nueva pavimentación en Gómez Palacio (Cortesía)

Finalmente, Betzabé Martínez Arango resaltó que esta obra responde al compromiso de fortalecer la movilidad urbana y atender las demandas que más afectan a las familias, y agradeció el respaldo del gobierno en la consolidación de proyectos prioritarios.