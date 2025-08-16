En un esfuerzo por consolidar la coordinación entre instancias federales y estatales, este viernes se celebró en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La reunión congregó a representantes de alto nivel, incluyendo integrantes de:

Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección

Fiscalía General de la República

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Guardia Nacional

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)

También asistieron miembros del Consejo Consultivo del Mecanismo, así como autoridades estatales de las 32 entidades federativas.

Durante el encuentro se analizaron los avances en la implementación de estándares locales en materia de libertad de expresión, derechos humanos y acceso a la justicia.

Asimismo, se abordó la aplicación del protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, subrayó el compromiso del Gobierno de México con la protección de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos, al destacar que se trabaja diariamente para garantizar un entorno seguro para estas labores fundamentales en una sociedad democrática.