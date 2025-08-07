Rosa Icela Rodríguez participó en la instalación de los Consejos Estatal y Municipales de Paz en Morelos, celebrada en el Centro Cultural Teopanzolco, Cuernavaca. Esta iniciativa busca construir la paz desde lo local, mediante justicia, participación comunitaria y diálogo, con el respaldo de la gobernadora Margarita González.

Modelo Federal de Construcción de Paz

Rosa Icela Rodríguez explicó que este modelo ya opera en entidades como Chihuahua, Sonora y Nayarit. Afirmó que el gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por la paz desde el territorio, impulsando la justicia social, el bienestar y la coordinación entre instituciones y comunidades.

Estrategias de Intervención Territorial

La funcionaria detalló que se realizan acciones como ferias de paz, tianguis del bienestar, programas sociales, campañas de desarme, recuperación de espacios públicos, atención médica, actividades deportivas y culturales, así como la prevención del consumo de drogas en jóvenes.

Participación Coordinada

Durante el evento, participaron autoridades federales, estatales y locales, además de representantes de la sociedad civil y religiosa. La iniciativa busca fortalecer el tejido social con colaboración interinstitucional, enfocándose en territorios con mayores retos en seguridad y cohesión comunitaria.