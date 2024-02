La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Guanajuato en las elecciones 2024, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inició consultas para fortalecer su proyecto.

En León, Guanajuato se reunió con representantes ciudadanos y expertos nacionales para abordar los temas:

Mejores ingresos

Infraestructura

“Las propuestas que están desarrollando los expertos nacionales y liderazgos, se complementarán con las opiniones de la ciudadanía que recogeremos durante la campaña. En este proyecto estamos sumando todas las voces para juntos seguir construyendo un estado con más desarrollo y oportunidades para que cada guanajuatense pueda hacer realidad sus sueños” Libia Dennise García Muñoz Ledo. Candidata PAN Guanajuato

Libia Dennise García Muñoz Ledo se acerca a expertos

Las consultas de Libia Dennise García Muñoz Ledo iniciaron este 1 de febrero de 2024 a fin de generar las propuestas que va a presentar durante el periodo de campaña en las elecciones 2024 a partir del 1 de marzo.

El coordinador de Mejores Ingresos está coordinado por Ramón Humberto Córdova Aquino, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien ha sido galardonado co el Meritorious Award, por el Instituto for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics de Baden-Baden Alemania y quien actualmente es docente en la Universidad Nacional Autónoma d eMéxico (UNAM).

El coordinador de Infraestructura es Rafael Zárate Flores, Maestro en Planeación de Infraestructura por la Universidad de Stuttgart y cuenta con experiencia en estudios de ingeniería, transporte y urbanismo en el sector público y privado. También cuenta con experiencia en software especializado en transporte y movilidad.

Expertos piden a Libia Dennise García Muñoz Ledo aprovechar el nearshoring para tener empleos bien pagados

Hazael Pérez Jiménez, representante de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación, destacó la cercanía ciudadana de Libia Dennise García Muñoz Ledo y dijo que se debe aprovechar el nearshoring y continuar con la atracción de inversiones a fin de tener mejores ingresos.

Respecto a empleos con mejores ingresos, Jorge Alberto Romero, catedrático celebró que se escuchen a diversos sectores.

Por su parte, Velia María Hontoria Álvarez, directora de Finanzas en el sector privado, dijo que hay voluntad de todos los sectores para aprovechar la ubicación de Guanajuato.

Expertos piden aprovechar el momento histórico para seguir detonando el desarrollo de Guanajuato

Respecto a la Mesa de infraestructura, Horacio Guerrero, arquitecto y planificador urbano, destacó que Guanajuato es un modelo de desarrollo a nivel nacional.

Ángel Martínez Arboleya, director de concesiones de la iniciativa privada, dijo que Guanajuato debe aprovechar el momento histórico y pra detonar el desarrollo en la región.

Eduardo Bravo, representante de la iniciativa privada e el sector de bienes raíces, destaco que confían en que Guanajuato seguirá siendo competitivo y homogéneo en su desarrollo.