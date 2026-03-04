La compañía de telecomunicaciones Totalplay, encabezada por Eduardo Kuri Romo, fue distinguida a nivel internacional al ser reconocida como la red fija con mayor velocidad en México durante el Mobile World Congress 2026.

Totalplay recibe Speedtest Award como la red fija más rápida de México

El galardón, entregado por Ooka a través del Speedtest Award, se basó en el análisis de mediciones realizadas en el tercer y cuarto trimestre de 2025. Con este resultado, la empresa suma cinco años consecutivos obteniendo esta distinción, lo que refuerza su posición dentro del mercado nacional de internet fijo.

Ooka destacó que este reconocimiento responde a la constancia en la mejora del servicio y a la inversión sostenida en infraestructura tecnológica. Mientras que para la firma mexicana, el premio confirma la estrategia enfocada en ofrecer conexiones de alta capacidad y estabilidad a sus usuarios.

Totalplay lidera el Barómetro 2025 de nPerf

De igual manera, Totalplay encabezó el ranking general del Barómetro 2025 elaborado por nPerf, estudio que evalúa indicadores como velocidad de descarga, carga de datos, latencia y desempeño en redes inalámbricas.

La compañía subrayó que continuará elevando los estándares de calidad y ampliando su portafolio de soluciones digitales, con una apuesta clara por la innovación y la competitividad en el sector.

Actualmente, Totalplay reporta una base de 5.5 millones de suscriptores, presencia en 87 ciudades y una red que suma 164 mil kilómetros de fibra óptica, con alcance en 17 millones de hogares. Entre sus servicios destacan velocidades de hasta 10 mil megas, así como plataformas de entretenimiento y audio envolvente como Totalplay TV y Totalplay Surround 2026.