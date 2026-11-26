El Gobierno de Ricardo Moreno realizó más de 12 mil jornadas de Yo Pongo Guapa Toluca, programa que busca recuperar y conservar las áreas verdes y los espacios públicos de las 48 delegaciones de la ciudad durante los primeros dos años de la actual administración.

Durante estas faenas, servidores públicos y ciudadanía trabajan en conjunto para mejorar la imagen urbana y mantener los espacios limpios y ordenados. Las labores incluyen poda de pasto y setos, retiro de maleza en banquetas y guarniciones, barrido y recolección de residuos vegetales, con el propósito de que las familias toluqueñas y visitantes disfruten de la capital mexiquense.

Toluca realiza más de 12 mil jornadas de limpieza con el programa Yo Pongo Guapa Toluca (Cortesía )

Yo Pongo Guapa Toluca atiende más de 12 millones de metros cuadrados de espacios públicos

El alcalde Ricardo Moreno Bastida informó que personal de la Dirección General de Servicios Públicos atendió 12 millones 755 mil metros cuadrados durante este periodo. Los trabajos se realizan diariamente en parques, unidades deportivas, jardines, paseos, glorietas, plazas, vialidades, guarniciones y camellones, además del cementerio y los panteones municipales.

El Gobierno municipal señaló que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para conservar estos espacios limpios, dignos y en buenas condiciones, como parte del cuidado de las áreas que forman parte de la identidad y las tradiciones de Toluca.