Tlalnepantla se colocó entre los cinco municipios con mayor inversión en seguridad pública en México durante 2025, informó el presidente municipal Raciel Pérez Cruz en su Primer Informe de Gobierno.

De acuerdo con el edil, más de 220 millones de pesos de recursos propios se destinaron al fortalecimiento policial.

La seguridad no se queda en el discurso, sino en los hechos: Raciel Pérez Cruz

El alcalde señaló que, debido al deterioro institucional heredado, su administración optó por realizar una reingeniería completa del equipamiento de seguridad. Esto permitió la compra de 160 patrullas y 20 motopatrullas, sumando 180 unidades incorporadas al patrullaje diario en todo el municipio.

Pasamos del abandono a la acción con una inversión histórica que hoy se refleja en mayor presencia policial en las colonias prioritarias. Raciel Pérez Cruz

Según los datos presentados en el informe, la estrategia de fortalecimiento operativo ha comenzado a mostrar resultados, particularmente en la disminución del robo a casa habitación, uno de los delitos que mayor preocupación generaba entre las familias tlalnepantlenses.

El alcalde puntualizó que la inversión en seguridad demuestra que este tema “no se queda solo en el discurso”, sino que se traduce en acciones y recursos aplicados para consolidar un modelo de vigilancia permanente y de proximidad.

La administración adelantó que la estrategia de seguridad tendrá continuidad con la modernización de la corporación, el reforzamiento de los cuadrantes, así como la ampliación de puntos de monitoreo en zonas estratégicas.