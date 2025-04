Daniela Miruvska Ruiz, ex miss Estado de México, fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) por el delito de despojo de una propiedad; aquí te decimos quién es ella.

Por medio de comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Daniela Miruvska Ruiz por su probable intervención en los delitos de despojo y robo en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

En ese sentido, la ex miss Estado de México fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla pero:

¿Quién es Daniela Miruvska Ruiz?

¿Qué edad tiene Daniela Miruvska Ruiz?

¿Quién es el esposo de Daniela Miruvska Ruiz?

¿Qué signo zodiacal es Daniela Miruvska Ruiz?

¿Cuántos hijos tiene Daniela Miruvska Ruiz?

¿Qué estudió Daniela Miruvska Ruiz?

¿En qué ha trabajado Daniela Miruvska Ruiz?

¿Quién es Daniela Miruvska Ruiz?

Daniela Miruvska Ruiz es conocida por ser ex miss Estado de México en el año 2016. Sin embargo, su nombre cobró relevancia en fechas recientes debido a que fue detenida por el delito de despojo y robo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Daniela Miruvska Ruiz, miss Estado de México (Reporte Ciudadano CdMx y EdoMex / Tomada de Facebook)

¿Qué edad tiene Daniela Miruvska Ruiz?

La edad de Daniela Miruvska Ruiz se mantiene como un dato privado, ya que este no ha sido revelado por la ex miss Estado de México.

¿Quién es el esposo de Daniela Miruvska Ruiz?

El estado civil de Daniela Miruvska Ruiz tampoco es de carácter público.

¿Qué signo zodiacal es Daniela Miruvska Ruiz?

El signo zodiacal de Daniela Miruvska Ruiz se desconoce, así como su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Daniela Miruvska Ruiz?

Daniela Miruvska Ruiz, ex miss Estado de México no ha revelado tener hijos o no, por lo que se trata de otro dato privado.

¿Qué estudió Daniela Miruvska Ruiz?

El grado de estudios de Daniela Miruvska Ruiz no forma parte del agún registro público; se trata de información reservada.

¿En qué ha trabajado Daniela Miruvska Ruiz?

Además de su trayectoria como miss Estado de México, Daniela Miruvska Ruiz dirigió el Instituto de la Mujer en Atizapán de Zaragoza hasta 2019.

Sin embargo, la ex reina de belleza también fue candidata de Morena a diputada local en distrito 26 del Estado de México, el cual abarca los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Daniela Miruvska Ruiz, ex miss Estado de México, es detenida por despojo y robo en Atizapán de Zaragoza

Ayer martes 15 de abril, la Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Daniela Miruvska Ruiz en la alcaldía Venustiano Carranza, de la CDMX, por el delito de despojo y robo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Las autoridades señalaron en un comunicado de prensa que, 16 de noviembre de 2022, empleados de la víctima acudieron a un inmueble en la calle Faisán, ubicada en la colonia Fuentes de Satélite, para realizar arreglos.

Sin embargo, la ex miss Estado de México impidió estas acciones argumentando ser la dueña del inmueble que cuenta con usufructo vitalicio cedido por la ahora detenida, quien solicitó el apoyo de la Policía Municipal para detener a los trabajadores por los delitos de allanamiento de morada y lesiones.

En esa relación de ideas, el 17 de noviembre de 2022, Daniela Miruvska Ruiz, acompañada de otra persona, acudió al domicilio señalado junto con un cerrajero y Policías Municipales con la finalidad de sacar del lugar a dos personas que se encontraban dentro, por lo que la víctima se quedó sin acceso al inmueble.

Luego de Juicio Ordinario Civil realizado el 31 de mayo del año 2024, se llevó a cabo una diligencia para tomar posesión del lugar. Sin embargo, la víctima se percató de que le faltaban equipos de spa, la cantidad de 250 mil pesos en efectivo, así como prendas de vestir, zapatos, equipos de cómputo, joyería y documentos personales.

Por estos motivos, Daniela Miruvska Ruiz fue detenida por agentes de la Fiscalía alcaldía Venustiano Carranza, en la CDMX, e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.