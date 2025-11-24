Como parte de las estrategias impulsadas por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se trabaja en la reconstrucción de los puentes vehiculares Alameda Oriente 1 y 2 en Nezahualcóyotl, lo que mejorará la conectividad y la movilidad de más de un millón de personas.

De acuerdo con la SICT, esta vialidad registra un tránsito promedio diario de 65 mil vehículos, por lo que, una vez concluida, facilitará la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136D Peñón-Texcoco.

Edomex invierte más de mil millones de pesos en Puentes Alameda Oriente 1 y 2

Asimismo, se dio a conocer que esta obra contará con una inversión de mil 741 millones de pesos, de los cuales 267 millones serán ejecutados este año.

Remodelación de Puentes Alameda Oriente 1 y 2 facilitará la conexión con las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco (Cortesía )

La obra de Alameda Oriente 1 tendrá una longitud de 700 metros, mientras que Alameda Oriente 2 medirá 500 metros, con una cuadrilla de cien trabajadores y 20 máquinas que realizarán obras de cimentación de pilotes de concreto y material metálico.

La SICT detalló que se prevé que las obras del Puente Alameda 2 concluyan el 2 de julio de 2026 y del Puente Alameda 1 en octubre de 2027.

Estos puentes resultaron dañados por los sismos del 2017, por lo que su nuevo diseño tiene como base estudios de geotecnia y estabilidad del suelo, así como estructurales para llevar a buen término la obra.

Por su parte, la SICT realizó obras para mejorar las obras de Periférico Oriente, a la altura de la Alameda Oriente, para solucionar los encharcamientos y baches recurrentes en la región.

Con estas estrategias, el gobierno federal y estatal reafirman su compromiso de fortalecer la infraestructura de movilidad a través del Plan Integral del Oriente del Estado de México.