Con el objetivo de fortalecer el cuidado infantil, el Partido Verde en el Estado de México, liderado por José Alberto Couttolenc Buentello, ha impulsado el fortalecimiento de las estancias infantiles municipales en Tenango del Aire, consolidando una administración basada en resultados.

Tenango del Aire refuerza cuidado infantil con estancias

La falta de espacios dedicados al cuidado infantil representa una problemática para miles de familias, especialmente donde las mujeres son trabajadoras. En este contexto, el PVEM del Edomex ha impulsado espacios seguros, con enfoque pedagógico y atención integral que favorecen el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños desde sus primeros años, con el objetivo de beneficiar a las familias mexiquenses.

Asimismo, se plantea la implementación de jornada extendida, capacitación del personal, programas de nutrición y actividades recreativas, acciones que fortalecen el tejido social. Pepe Couttolenc se ha encargado de impulsar acciones en el Edomex enfocadas en mejorar la calidad de las y los habitantes.

De igual manera, los municipios liderados por el Partido Verde se han enfocado en avanzar con una visión común y garantizar acciones que atiendan a las necesidades para generar un bienestar común y sentar las bases para el desarrollo social.