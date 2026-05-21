Nazario Gutiérrez provocó indignación al bromear sobre “quedarse con terrenos” durante un evento de colecta de la Cruz Roja.

“No vayan a pensar que nos quedamos con las alcancías, eso sí no, nos podemos quedar con un terreno, pero no con las alcancías” Nazario Gutiérrez

El comentario del presidente municipal de Texcoco, realizado mientras se formalizaba la donación de un predio en Huexotla para la construcción de una sede, se viralizó y generó críticas ciudadanas por presumir un delito.

Aunque el alcalde aclaró que el terreno fue donado por un particular y pidió apoyo para levantar la obra, hasta ahora no ha respondido públicamente a la polémica.

Nazario Gutiérrez provoca indignación por comentario sobre terrenos

El municipio de Texcoco realizó el evento para formalizar la donación de un terreno en Huexotla para la construcción de una sede de la Cruz Roja.

Dicho evento fue encabezado por Nazario Gutiérrez, quien inició destacando la donación del municipio y la entrega de alcaldías con el dinero recaudado para la organización.

Nazario Gutiérrez siguió su discurso mencionando que esperaba que las personas no creyeran que el gobierno se quedaba con lo recaudado para la Cruz Roja.

Posteriormente lanzó una “broma” mencionando que ellos solo se quedaban con terrenos, no con las alcancías, ya que estas tenían folio.

Las palabras del presidente municipal de Texcoco se volvieron virales y lamentaron que Nazario Gutiérrez estuviera bromeando con un delito tan grave como la corrupción o despojo.

Alcalde de Texcoco pide donaciones tras polémico comentario sobre terrenos

Nazario Gutiérrez y otros funcionarios de Texcoco acudieron a la “Firma de protocolización de la donación de los terrenos para la construcción de la Cruz Roja”.

El municipio de Texcoco donó un terreno para que se construya una sede de la Cruz Roja en Texcoco, por lo que Nazario Gutiérrez solicitó al gobierno del Estado de México y de México a que colaboren con las construcción.

También exhortó a los ciudadanos a colaborar con el proyecto, incluso solicitó donaciones en especie con materiales de construcción.

Nazario Gutiérrez mencionó que el terreno donado a la Cruz Roja no fue expropiado o adquirido de forma irregular, si no que fue donado por un particular.

Hasta el momento, Nazario Gutiérrez no se ha manifestado tras el polémico comentario sobre quedarse con terrenos.