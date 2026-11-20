Un custodio de una empresa de valores fue asesinado durante un intento de robo a una camioneta de traslado de dinero en Plaza Aragón, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados interceptaron a los custodios cuando ingresaban dinero a una sucursal bancaria de la zona comercial de Plaza Aragón.

La agresión provocó un intercambio de disparos que dejó como saldo un custodio sin vida y otra persona lesionada.

Balacera en Plaza Aragón: delincuentes escaparon tras matar a custodio

El cuerpo de la víctima quedó tendido frente a la sucursal bancaria de Plaza Aragón, Ecatepec donde se realizaría el abastecimiento de un despachador de efectivo; tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar sin conseguir concretar el robo.

Los hechos provocaron una fuerte movilización de elementos de seguridad, entre ellos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional, quienes resguardaron el área bancaria para facilitar las diligencias.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió a Plaza Aragón para realizar el levantamiento del cuerpo del custodio e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los reportes preliminares, la Fiscalía mexiquense busca a los responsables del homicidio del custodio y del intento de asalto en Plaza Aragón, pero hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.