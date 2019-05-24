Estado de México (24 mayo 2019).- Para exigir su liberación, familiares y amigos de los payasos detenidos en Neza por el delito de secuestro, se manifestaron en Ministerio Público Neza-Palacio.

De acuerdo con los familiares, los payasos Tony Pecas y Tamborin se dirigían a un show en las inmediaciones de la colonia Las Palmas en Nezahualcóyotl cuando fueron detenidos.

¡Justicia, justicia, justicia!, gritaron los inconformes que mostraron cartulinas con leyendas como “Se están volando los derechos” y “Payasitos Tamborin y Tony Pekas los apoyamos” para mostrar su rechazo a la detención.

La manifestación inició alrededor de las 14:00 horas frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Centro de Atención Ciudadana Nezahualcóyotl “Neza”, ubicado a un costado del Palacio Municipal.

La detención

La noche del pasado miércoles, tres personas caracterizadas de payasos, fueron detenidos por el presunto secuestro de una pequeña de siete años, sin embargo, uno de los detenidos no fue identificado por los familiares y salió libre.

“Hasta ahora a nosotros los familiares no nos han informado nada. Solo sabemos que dieron 48 horas para que sean trasladados al penal por eso nos estamos manifestando para impedirlo y que se haga justicia”, narraron los payasos.

Finalmente, pidieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la revisión del caso pues aseguran que ambas personas nunca cometieron el crimen que se les imputa, por el que en las próximas horas serán trasladados al penal Neza-Bordo.