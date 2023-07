Jesús N, el padre que amenazó y golpeó a la maestra Brenda del Colegio Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, recibió prision preventiva por un segundo delito.

Este jueves, en audiencia, Jesús N recibió prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio, en agravio de una tercera persona a quien amenazó en una vialidad de Cuautitlán Izcalli.

Este segundo proceso se da a dos días de que Jesús N y Laura N, padres que golpearon y encañonaron a la maestra a mediados de julio, fueron a vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Cabe destacar que este hombre también es investigado por maltrato animal, un tercer proceso en su contra, pues durante el cateo a su domicilio encontraron perros en estado de hacinamiento.

Jesús N recibe prisión preventiva por tentativa de homicidio

Un juez dictó prisión preventiva contra Jesús N por homicidio en grado de tentativa en contra de una tercera mujer, diferente a la maestra y a la cocinera de Cuautitlán Izcalli.

El delito del que se le acusa habría ocurrido el pasado 30 de junio, cuando Jesús N descendió del vehículo en el que viajaba para amenazar con un arma de fuego a una mujer.

El hombre, inclusive habría detonado la pistola en diferentes ocasiones para amagar a la fémina, por lo que ahora también es acusado de tentativa de homicidio en agravio de la tercera víctima.

Cabe destacar que será hasta este domingo 30 de julio que se decida si Jesús N recibe su segunda vinculación a proceso por este nuevo delito.

Jesús N y Laura N fueron vinculados a proceso por extorsión contra maestra de Cuautitlán Izcalli

Con respecto al delito cometido el pasado 17 de julio contra la maestra del kinder de Cuautitlán Izcalli, Jesús N y Laura N fueron vinculados a proceso por extorsión.

Ello debido a que amenazaron de muerte a la maestra para que se disculpara con el menor y no lo volviera a tocar, por la supuesta agresión que hizo en su contra, la cual no ha sido comprobada por las autoridades ni por los padres; y a la cocinera, para que no diera aviso a la policía de la situación.