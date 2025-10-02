La entrega del apoyo económico de 8 mil pesos para familias afectadas por las inundaciones en Nezahualcóyotl inició este miércoles en el Estadio Neza 86.

Para acceder al beneficio, las y los damnificados deben presentar cintillo de censo, identificación oficial y CURP, mientras que el censo domiciliario continúa en proceso.

Afectaciones en Nezahualcóyotl

Las lluvias atípicas del pasado fin de semana impactaron principalmente a los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz. En Neza se registraron 21 mil familias damnificadas en 18 colonias, siendo Vicente Villada la más afectada con 6 mil 800 hogares y Las Águilas con 1,600.

Además, 36 escuelas resultaron con daños; de ellas, 12 son prioritarias, donde se distribuyen kits de limpieza, útiles escolares y se realizan adecuaciones de infraestructura para garantizar un regreso seguro a clases.

Medidas de apoyo y recuperación en Nezahualcóyotl

En la zona se desplegaron 1,534 personas y 58 equipos especializados de los gobiernos federal, estatal, de la Ciudad de México y municipios mexiquenses, quienes realizan labores de limpieza y desinfección de viviendas.

En el municipio operan 25 brigadas médicas, que han realizado 455 consultas y aplicado 2,234 vacunas a la población.

Finalmente, autoridades adelantaron que en un plazo de 15 días se presentará un proyecto integral para atender de raíz las inundaciones en la zona oriente del Estado de México.