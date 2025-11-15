Con el objetivo de promover la comercialización sustentable de árboles de Navidad naturales y fortalecer la economía de las comunidades forestales, el Gobierno del Edomex, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, inauguró la Expo Navidad Forestal Estado de México 2025 en Metepec.

Durante el evento, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó que el Estado de México continúa consolidándose como líder nacional en la producción de árboles navideños.

Edomex impulsa la regeneración de los bosques

Horacio Duarte recordó que la compra de un árbol de la expo contribuye directamente al manejo forestal responsable, incentivando la reforestación constante en plantaciones legales y certificadas.

Por su parte, la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, subrayó que el campo mexiquense es clave para el bienestar del estado.

Mientras que el Director General de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, destacó que la expo permite que las familias puedan elegir árboles naturales de entre 1.80 y 3 metros provenientes de plantaciones sustentables.

Expo Navidad Forestal 2025 en Metepec estará disponible hasta el 14 de diciembre (Cortesía)

¿Qué se puede hacer en la Expo Navidad Forestal 2025?

Este evento ofrece diversas actividades como:

Artesanías sustentables elaboradas por más de 70 maestras y maestros artesanos

Artículos de palma y hoja de maíz

Flores de nochebuena

Productos forestales y ornamentales

Con esta iniciativa, el gobierno estatal impulsa el manejo forestal sustentable, la innovación ecológica y la cultura forestal, fortaleciendo a las comunidades productoras y promoviendo una Navidad responsable.

Si no te quieres perder la Expo Navidad Forestal de Metepec, puedes asistir en un horario de 10:00 a 21:00 horas en el Parque Canino del Parque Ambiental Bicentenario.