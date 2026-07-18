El Gobierno de Cuautitlán Izcalli, a cargo de Daniel Serrano invitó a las familias a participar en Fut Izcalli – Semifinal, un festival gratuito que se realizará este sábado 18 de julio en el Parque de las Esculturas, con una jornada de 10 horas de actividades deportivas, musicales y recreativas.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas y concluirán a las 20:00 horas. Durante ese periodo, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de autos clásicos, música en vivo, activaciones deportivas a cargo de Smart Fit y diversas dinámicas familiares.

Claudio Yarto y la semifinal Inglaterra vs Francia, entre los principales atractivos

Como parte del programa artístico, el cantante Claudio Yarto ofrecerá un concierto gratuito previo a la transmisión en pantalla gigante de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Francia, programada para las 15:00 horas.

El evento busca que las y los aficionados vivan el encuentro deportivo en un ambiente de convivencia familiar, acompañado de distintas actividades de entretenimiento.

Prevén asistencia de 3 mil personas al evento Fut Izcalli

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el festival contará con un operativo que contempla un acceso principal, una salida principal, tres salidas de emergencia, personal de seguridad privada, servicios sanitarios y mil sillas disponibles para el público.

Los organizadores estiman la asistencia de alrededor de 3 mil personas, por lo que recomendaron llegar con anticipación para participar en las actividades y obtener un lugar durante la transmisión del partido.

Con Fut Izcalli, el Parque de las Esculturas busca consolidarse como un espacio de convivencia donde el deporte, la cultura y el entretenimiento promuevan alternativas recreativas gratuitas para las familias de Cuautitlán Izcalli.