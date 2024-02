A una semana de que Sarahí Franco fue golpeada por Braulio Villasana en la tienda Fox Store de Naucalpan, la joven empleada habla sobre el tema que habría propiciado las agresiones del gerente en su contra.

En entrevista con Itzel Cruz Alanís para N+, la empleada víctima de la brutal golpiza a manos de Braulio Villasana, compartió que el hombre había tenido actitudes violentas previo a agredirla fisicamente.

Según las palabras dela joven de 24 años de edad, todo fue a causa de una factura con una diferencia de precio de poco más de 400 pesos, los cuales pusieron hostil y violento al sujeto.

A continuación te contamos el testimonio de Sarahí, empleada de Fox Store y víctima de Braulio Villasana , denunciado por los delitos de lesiones y acoso y preso desde el 5 de febrero.

Sarahí Franco compartió que Braulio Villasana se comportó agresivo tras recibir los datos para facturar de una clienta , mismos que presentaban una diferencia de 414 pesos con respecto al precio que salía en el inventario de la tienda.

Dicha situación habría puesto al gerente de Fox Store Naucalpan “estresado”, ya que, según lo expuesto por Sarahí, “tenía meses que no llegaba a su meta de venta”.

Ante la situación, la empleada le propuso hablar con el personal de finanzas para que respetaran el precio otorgado previamente, y les regresaran el dinero faltante de la transacción.

Pasado eso yo le dije, aguanta, vamos a meter otra vez el ticket, se vuelve a meter, pero ya nos sale una diferencia de precio, no me acuerdo si eran 413 o 414 pesos, entonces se cobró. Yo le dije hay que hablar con las de finanzas para que nos ayuden a respetar el precio anterior y que nos regresen a nosotros el dinero”.

“Nos mandó el ticket, fue el ticket incorrecto y se empezó él a preocupar porque tenía varios meses que no llegaba a su meta de venta, no sé si fue eso lo que le preocupo o le estresó.

Luego de ello, se presentó otro contratiempo con la maquina de la tienda , debido a que no se podía realizar el corte de ventas del día, sin embargo, Sarahí asegura que habló con el personal de sistemas y que acordaron que la situación se solucionaría al día siguiente.

No obstante, el trabajador de Fox Store Naucalpan comenzó a tornarse violento y a romper diferentes artículos que estaban en la tienda, entre ellos un gancho, una pluma, un prit y la base da la tableta que utilizan para juntas virtuales.

Debido a los actos violentos de Braulio, Sarahí le pidió que dejara de romper los artículos, sin embargo, tras notar que rompió el artefacto de la tablet la joven dio a Villasana un manotazo en el hombro y le reiteró que se calmara.

Posterior a esa acción Braulio Villasana se fue a golpes en su contra, dando a Sarahí puñetazos en la cara, para después tirarla al piso y patearla en más de una ocasión.

Finalmente, tras escuchar sus gritos de auxilio, intervinieron otros tres hombres, mismos que salen en la grabación que ha sido ampliamente difundida en redes sociales y diferentes medios de comunicación.

Sarahí asegura que en el momento ella les pidió que soltaran a su agresor para que no se metieran en problemas , pues ninguno de ellos trabaja en Fox Store Naucalpan, por lo que Braulio Villasana recogió su gorra y huyó del lugar.

“Lo empece a notar (a Braulio Villaseñor) muy nervioso, empezó a caminar mucho por toda la tienda, rompió un gancho, una pluma (...) agarró un prit para seguir rompiéndolo. Le dije oye cálmate, las cosas cuestan, me volteó a ver y me dijo a ti te cuestan, yo le dije que no.

Siguió haciendo eso (...) se puso a lado de mí, tenemos una tablet en donde nos conectamos a las juntas, la base de la tablet la rompió y ahí fue donde yo agarre y le di un golpe, ni siquiera fue golpe, un manotazo en el hombro y fue cuando yo le dije que ya se calmara, que ya dejara de estar rompiendo las cosas y bueno, después fue cuando ya pasó todo muy rápido”.

Sarahí