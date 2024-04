El influencer Fofo Márquez, quien actualmente está preso, decía que en México no pasaba nada si cometía delitos, pero hoy pidió que lo patearan para recuperar su libertad.

Y es que este miércoles 10 de abril, se llevó a cabo la audiencia para definir la situación legal Rodolfo “N”, mejor conocido como Fofo Márquez.

Tras el juicio celebrado en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en Barrientos, Fofo Márquez recibió la medida de vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

Cabe recordar que Fofo Márquez fue detenido el pasado 4 de abril por las autoridades del Estado de México (Edomex) luego de golpear brutalmente a una mujer en el municipio de Naucalpan, agresión que quedó captada en video.

Por lo anterior, el creador de contenido permanecerá en prisión, aunque durante su audiencia pidió que lo patearan para recuperar su libertad , lo que distó de sus dichos donde refería que en México no pasaba nada si cometía delitos; acá te damos el contexto.

Fofo Márquez fue vinculado a proceso (Captura de pantalla)

Fofo Márquez lloró en su audiencia y pidió que lo patearan para recuperar su libertad

Durante la audiencia que se llevó a cabo hoy 10 de abril donde Fofo Márquez fue vinculado a proceso, el influencer lloró a lo largo del proceso y tomó la medida extrema de pedir que lo patearan para recuperar su libertad.

También el influencer expresó el miedo que sentía al permanecer en prisión, pues afirmó que “su cabeza tiene precio”, de acuerdo con lo revelado por la periodista Rebeca Jiménez.

Por ello, después de afirmar que podría “morir en la cárcel”, Fofo Márquez sugirió “hincarse” para que las mujeres que se encontraban presentes en la audiencia, pudieran patearlo.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen ”, fueron las palabras de Fofo Márquez en su audiencia de hoy 10 de abril.

También Erick Rauda, abogado de Fofo Márquez temió por la integridad del influencer quien según sus dichos, ha permanecido aislado durante tres días.

La defensa de la figura pública expresó que una jueza ordenó tomar las medidas necesarias para proteger al sujeto vinculado a proceso por golpear a una mujer de 52 años.

Cabe recordar que Fofo Márquez propinó una salvaje golpiza a una mujer identificada como Edith “N”, por un conflicto automovilístico menor, por lo que el influencer ha sido señalado por el delito de tentativa de feminicidio.

“Me preocupa la integridad del señor Rodolfo Márquez, por supuesto que me preocupa y tan es así que a la juez también le preocupó”, dice Erick Rauda, abogado defensor del “Fofo”.



Video: Rebeca Jiménez-EL UNIVERSAL pic.twitter.com/85P0r1ZcDd — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2024

Así se burló Fofo Márquez de la justicia en México

En redes sociales, usuarios trajeron a la memoria un video del influencer Fofo Márquez donde se burló de la justicia en México, comparando su actitud con la de hoy 10 de abril, donde incluso pidió que lo patearan para recuperar su libertad.

A través del material audiovisual, Fofo Márquez relató la manera en que agredió a un policía de Estados Unidos, a quien supuestamente golpeó y le aplicó una “llave” de pelea.

Sin ahondar en más detalles, el influencer admitió en ese momento que había cometido algo incorrecto, por lo que temía las represalias de la justicia norteamericana.

En esta parte, Fofo Márquez comparó la forma de aplicar las leyes en Estados Unidos con México, al mismo tiempo que afirmó que en el territorio nacional “la haces y no pasa nada”.

“Acabo de hacer algo que no debí haber hecho (...) Aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no pasa nada” Fofo Márquez, influencer

Seguido de esto, Fofo Márquez advirtió a sus seguidores que si dejaba de aparecer en redes sociales, era debido a que pudo ser deportado o estar preso en alguna cárcel de Estados Unidos.

“Si en estos días no ven nada de mí, es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en alguna prisión en Estados Unidos” Fofo Márquez, influencer