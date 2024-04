Fofo Márquez se encuentra bajo prisión preventiva justificada tras golpear a una mujer el pasado 22 de febrero. Hoy, su víctima por fin rompió el silencio.

La mujer relató la brutal golpiza que recibió por parte del influncer de 26 años de edad, luego de un incidente de tráfico menor .

La detención se llevó a cabo el 4 de abril por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes trasladaron a Fofo Márquez al reclusorio de Barrientos, donde pasó dos noches.

Identificada como A.M.V., la mujer agredida por Fofo Márquez detalló que el millonario la atacó sin motivo aparente después de un choque de espejos retrovisores .

Según su relato, fue ella quien dañó los espejos del denunciado, sin embargo, le ofreció llamarle a su seguro y regresó a su auto por la documentación.

Fue en ese momento que el famoso la golpeó repetidamente incluso cuando estaba en el suelo, utilizando un lenguaje denigrante .

“Cuando Fofo Márquez se cansó de patearme, entonces empezó con el puño sin que yo pudiera entender por qué lo estaba haciendo. Voy a quedar con una cicatriz ”, narró la mujer.

La golpiza fue tan severa que tardó 25 días en recuperarse por completo, pues se le inflamaron las costillas y las piernas.

Además, reveló que temió por su vida , expresando gratitud hacia las dos personas que intervinieron.

“Al momento de subir a mi camioneta por la documentación, se me acerca el Fofo Márquez y me pregunta si ya me voy; le digo que no, que si me apoya a llamarle al seguro, y en ese momento me suelta el golpe; me golpeó como si me odiara”

Víctima del Fofo Márquez.