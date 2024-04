Rodolfo Márquez o Fofo Márquez, el influencer que golpeó brutalmente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, fue objeto de una amenaza o narcomensaje que fue colocado con una cabeza humana en Tijuana, Baja California.

El jueves 4 de abril, el periodista Carlos Jiménez difundió un video en redes sociales en el que Fofo Márquez le dio una golpiza a una mujer que accidentalmente daño uno de los espejos de su vehículo cuando ambos se encontraban en un estacionamiento en el municipio de Naucalpan.

La víctima explicó posteriormente que trató de ponerse de acuerdo con Fofo Márquez para solucionar el problema y hablarle a su compañía de seguros, pero antes de que esto pudiera ocurrir, el influencer atacó a golpes a la mujer.

Rodolfo Márquez atacó a puñetazos a la víctima, la tiró al suelo, le dio una serie de patadas y continuó pegándole con el puño cerrado en el rostro; después huyó de la escena con mucha tranquilidad.

Tras los hechos, el agresor fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado de México y trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social Tlalnepantla o Penal de Barrientos.

Fofo Márquez fue objeto de una amenaza por la cual le dejaron una narcomanta con una cabeza humana en Tijuana, Baja California, específicamente en el puente peatonal sobre el libramiento Rosas Magallón.

Tras la agresión de Fofo Márquez en contra de una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, la víctima habló en entrevista después de la primera audiencia del influencer recluido en el Penal de Barrientos.

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido”

