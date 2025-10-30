El cuerpo de Olga Hernández fue encontrado en un vereda de Ecatepec, en los límites del Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), por lo que ya se habla de un feminicidio más en el municipio más poblado de la entidad mexiquense.

En las fotografías difundidas de la joven de 25 años se logra distinguir que llevaba ropa deportiva y una cangurera verde.

Olga Hernández hacía ejercicio todos los días en el Cerro del Tlalayote pero la última vez que subió, el martes 29 de octubre, ya no regresó.

Olga Hernández fue asesinada cuando solo fue a hacer ejercicio

El cuerpo fue encontrado con un disparo en el pecho en la zona que desde 2021 se ha reportado un incremento de asaltos y agresiones.

Olga Hernández fue encontrada sin vida por otras personas que hacían ejercicio en la zona de San Andres de la Cañada, parte del Estado de México de la Sierra de Guadalupe, la tarde del martes 29 de octubre.

A la zona llegaron servicios de emergencia quienes confirmaron muerte, entre ellos paramédicos y policías municipales de Ecatepec.

Fiscalía del Edomex investiga caso de Olga Hernández como feminicidio

El caso de Olga Hernández fue tomado por la Fiscalía de General de Justicia del Estado de México, la cual emprendeará la investigación como un posible feminicidio.

Posterior a la confirmación de muerte se ordenó el levantamiento del cuerpo y los procedimientos que por ley se indican.