Estado de México presenta dos obras para mejorar la captación de agua

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha presentado los avances de dos obras para mejorar la captación de agua durante la conferencia mañanera desde Toluca, Estado de México.

Obras para mejorar la captación de agua que forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México con una inversión para obras hidráulicas en 2026 con 5 mil 530 millones de pesos, monto que se suma para ascender a 30 mil millones de pesos de inversión en este rubro para el sexenio.

Dichas dos obras para mejorar la captación de agua se trata de la potabilizadora del Lago de Guadalupe y del proyecto de sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango.

Potabilizadora de Lago de Guadalupe beneficiará a municipios en Edomex y alcaldía Iztapalapa

Entre los detalles de la potabilizadora del Lago de Guadalupe, el titular de la Conagua, Efraín Morales López resaltó que el proyecto beneficiará a varios municipios en el Edomex, los cuales serían:

Cuautitlán Izcalli

Teoloyucan

Ecatepec

Nezahualcóyotl

La Paz

Así como parte de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, también se beneficiará de la potabilizadora del Lago de Guadalupe.

“Las obras de agua potable tienen como objetivo fundamental incrementar en la zona metropolitana hasta en 8 mil litros por segundo con nuevas fuentes de abastecimiento”. Efraín Morales López, director general de la Conagua

Estado de México presenta dos obras para mejorar la Estado de México (Especial )

Conagua presenta avance en sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango

En la segunda obra para mejorar la captación de agua, Conagua presentó un avance en el proyecto de sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango.

Se precisó que el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango se reforzarán bordos, así como se construirá una planta potabilizadora, una planta de tratamiento y 27 kilómetros de acueducto.

Este proyecto el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango tendrá una inversión de 9 mil 859 millones de pesos, con los cuales se permitirá aportar 3 mil litros por segundo durante el estiaje y hasta 5 mil litros por segundo en temporada de lluvias para la Zona Metropolitana del Valle de México.