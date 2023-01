Delfina Gómez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, arrancó en Toluca su precampaña para las elecciones 2023, por la gubernatura del Estado de México.

Ante 22 mil militantes y simpatizantes de todos los rincones de la entidad mexiquense, Delfina Gómez lanzó un mensaje claro sobre la corrupción que impera en el Edoméx.

Durante su discurso de arranque de precampaña en el Palacio de Gobierno de Toluca, la precandidata Delfina Gómez aseguró que darían una “lección de dignidad” en las elecciones 2023. Al respecto expresó:

Frente a sus simpatizantes que coreaban su nombre y ondeaban banderas con los colores de MORENA Delfina Gómez exaltó la resistencia de los habitante del Estado de México.

Al inicio de la precampaña en Toluca de Delfina Gómez evento realizado a un costado de la Plaza de los Mártires, asistieron:

La precandidata única de la Alianza MORENA-PT-PVEM, la maestra Delfina Gómez, aseguró que pese abusos y abandonos en la entidad, el pueblo “no está movido por la venganza”.

En ese sentido, Delfina Gómez mencionó que el motor de su victoria es “la esperanza de un futuro nuevo y el amor por nuestro pueblo”.

En su intervención para dar inicio a su precampaña en Toluca, Delfina Gómez agradeció a las y los mexiquenses por su confianza, diciendo lo siguiente:

“Han sido muchos años esperando esta oportunidad para que en el Estado de México haya un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Plural, incluyente y sobre todo honesto. Un gobierno que no mienta, no robe y no los traicione”.

Delfina Gómez