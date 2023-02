El feminicidio de Edna Adglae Reyes Gutiérrez tuvo avances en los últimos días; año y medio después, detuvieron a Noé Orlando “N”, quien era su novio, y le dictaron como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa.

Este jueves 9 de febrero de 2023, en las salas de audiencia del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), un juez calificó como legal la detención de Noé Orlando “N” por el feminicidio de Edna.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios del Edomex solicitó al juez su vinculación a proceso por el delito de feminicidio pero el hombre y su defensa pidieron las 144 horas legales, por lo que será el domingo 12 de febrero cuando se determine su situación legal.

Edna Reyes Gutiérrez, o como ella misma se nombraba, Edna Revólver, fue víctima de feminicidio el 25 de julio de 2021 en el municipio de Tlalnepantla; la joven tenía 29 años de edad y por meses, la Fiscalía intentó dejar su muerte como un suicidio pero el caso fue reclasificado a feminicidio y quien era su novio, ahora está detenido.

Noé Orlando "N" fue detenido (Fe MalCom / Facebook Justicia para Edna Revólver)

La detención y audiencia contra Noé Orlando “N” por el feminicidio de Edna Revólver

Alberto Reyes, papá de Edna, recibió una llamada el 8 de febrero de 2023; era el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación del feminicidio de su hija, quien le dio la una noticia que llevaba meses esperando: la detención de Noé Orlando “N”.

El hombre de 22 años de edad fue detenido en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), tras un operativo realizado por la Fiscalía del Edomex junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado 7 de febrero.

Noé Orlando “N” fue informado que había una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio, se le leyeron sus derechos y de inmediato, fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social Tlalnepantla, el penal de Barrientos.

#Detenido. Agentes de la #FiscaliaEdomex y de la @SEDENAmx, detuvieron en la #CDMX a Noé Orlando “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio, ocurrido el 25 de julio de 2021 en un inmueble de #Tlalnepantla. (1/2) https://t.co/YzPAenjsz7 pic.twitter.com/5S7f7ei11i — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 7, 2023

Y fue este 9 de febrero que se realizó su audiencia inicial; un juez de control del Poder Judicial mexiquense declaró legal su detención y le dictó prisión preventiva oficiosa, al menos, hasta la audiencia de vinculación a proceso que se realizará el 12 de febrero a las 12 del día.

En la audiencia, el Ministerio Público leyó la acusación contra Noé Orlando “N”, sustentada en las declaraciones de sus padres y su mejor amiga, y demás medios de prueba; mientras, el papá de Edna, su hermano Axel y tres primos escuchaban atentos.

El detenido, al interior del cubo de cristal donde el Poder Judicial del Edomex mantiene a las personas imputadas durante las audiencias, también escuchaba lo dicho por el Ministerio Público y en varias ocasiones, cuando el juez se dirigía a él, se limitó a responder “sí”. Noé Orlando “N” pidió las 144 horas para su audiencia de vinculación a proceso.

Mientras esto sucedía, afuera de las salas de audiencias del penal de Barrientos, integrantes del colectivo Verdad y Justicia Estado de México , conformado por familias de víctimas de feminicidio y de violencia de género, no dejaron de gritar consignas para hacer saber al juez que desde ahí, vigilan que el caso se lleve con perspectiva de género.

“Edna vive, la lucha sigue”, “¿Qué es lo que quiere la familia de Edna? ¡Justicia!”, “ No fue suicidio, fue feminicidio ” y “Edna no murió, Noé la mató”, fueron algunas de las consignas que se escucharon hasta las salas de audiencia. No cabe duda de que tanto el imputado, como el juez y todo el personal procesal, escucharon las demandas.

Al salir, el señor Alberto Reyes dejó clara su exigencia: “Espero que para el próximo domingo se pueda vincular a proceso al asesino de mi hija ya con los elementos que hemos dado, que ojalá el juez las tome en cuenta. Lo que estamos pidiendo es justicia, justicia por algo que mi hija no se merecía”.

Noé Orlando "N" se queda en prisión preventiva oficiosa por el feminicidio de Edna Adglae Reyes Gutiérrez, ocurrido el 25 de julio de 2021.

La próxima audiencia es el 12 de febrero, donde su familia espera y exige que sea vinculado a proceso. #JusticiaParaEdnaRevólver 💜 pic.twitter.com/HNQzkhGdmk — Nancy Victoria (@NancyGogar) February 9, 2023

El feminicidio de Edna Revólver

La última vez que el señor Alberto vio a su hija Edna Revólver con vida fue la noche del sábado 24 de julio de 2021; alrededor de las 11 de la noche, la joven llegó a su casa junto con su novio, Noé Orlando “N”, pues iban regresando de un convivio familiar.

Su papá la vio llegar, se saludaron y Edna le dijo que estarían en su cuarto. Al otro día, temprano, el papá de la joven se percató que hacía falta una de las dos bicicletas de Edna pero supuso que el novio se la llevó, tal vez por alguna urgencia.

Edna no salía de su cuarto y fue cerca de las 2 de la tarde de ese domingo que su papá decidió despertarla para comer pero ya no respondió, intentaron reanimarla pero los paramédicos que llegaron a su casa, confirmaron su muerte.

También llegó personal de la Fiscalía del Edomex; forenses y un ministerio público que tomaron algunas fotos y se llevaron un frasco de medicamento que estaba en el cuarto de la víctima, con lo que quisieron mantener la versión de suicidio.

Lo anterior, a pesar de la existencia de evidencia sobre la posible responsabilidad de Noé Orlando “N”; fue con la lucha de su papá, de toda su familia, que luego de protestas y reuniones consiguieron la reclasificación del delito de suicidio a feminicidio y se liberó la orden de aprehensión, apenas el pasado 17 de enero de 2023.

Edna Reyes Gutiérrez tenía planes de viajar con su amiga a España, al festival Primavera Sound Barcelona 2022; ya tenían sus boletos e incluso pensaron que era una oportunidad para vivir en otro país.

La joven de 29 años estudiaba Sociología en la UAM Azcapotzalco y tenía un trabajo de medio tiempo; le gustaba mucho andar en bicicleta y también quería estudiar diseño. Era bilingüe, amigable y desde su trinchera, luchaba contra la violencia de género.

Llevaba 6 meses de relación con Noé Orlando “N” y la familia nunca vio señales de violencia contra la joven, pero por la mejor amiga de Edna Revólver, supieron que ella tenía la intención de terminar la relación.