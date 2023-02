El papá de Abigail Hay Urrutia, José Luis Hay Hay, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues a más 5 meses del feminicidio de su hija en la comandancia de Salina Cruz, Oaxaca, no hay detenidos.

En conferencia de prensa este 1 de febrero, el padre de Abigail Hay Urrutia, joven de 30 años de edad que murió el 19 de agosto de 2022, tras ser detenida por policías municipales de Salina Cruz, leyó una carta dirigida al presidente AMLO para acusar que el caso sigue impune.

Lo anterior porque ningún policía involucrado en la muerte de Abigail está detenido y su expareja, con quien estaba discutiendo el día que fue detenida, está libre a pesar de que fue vinculado a proceso por violencia familiar.

Desde Oaxaca, José Luis Hay Hay, papá de Abigail Hay Urrutia, leyó una carta dirigida a AMLO, acusando que no hay ningún detenido por el caso de su hija y que los organismos de Derechos Humanos local y nacional no han investigado la responsabilidad de policías municipales en el feminicidio.

El papá de Abigail Hay recordó que en octubre de 2022, él se reunió con Andrés Manuel López Obrador en Salina Cruz, Oaxaca, donde le pidió avances en la investigación pero que a tres meses de dicho encuentro, el caso sigue impune.

José Luis añadió que a más de cinco meses de la muerte de su hija, un juez de control cambió la medida de prisión y dejó en libertad al director de la Policía Municipal de Salina Cruz, así como al Juez Calificador involucrado, para que llevaran su proceso en libertad.

“Hasta hoy no he visto justicia, solo cansancio, he tocado muchas puertas, he metido muchos escritos, he estado en muchas oficinas y todo es dilatado, todo es burocracia.”.

José Luis Hay Hay, papá de Abigail Hay Urrutia