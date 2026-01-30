Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, reiteró su respaldo al dictamen aprobado por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, del Congreso mexiquense, quien reconoció que la Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec, brindando certeza jurídica a más de 29 mil habitantes.

La alcaldesa detalló que se espera que se apruebe en el pleno de la Legislatura para acelerar acciones y dotar de servicios básicos como agua potable, obra pública y seguridad a la zona.

Dictamen pone fin a más de 30 años de conflicto territorial entre Ecatepec y Acolman

Este dictamen reconoce que las 271.82 hectáreas de las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla pertenecen al municipio de Ecatepec.

Más de 29 mil habitantes de La Laguna de Chiconautla recuperan certeza jurídica (Cortesía)

Cisneros agradeció el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues es un hecho que le regresa la dignidad a más de 29 mil personas de la zona, quienes no contaban con certeza jurídica al no tener claridad de a qué municipio pertenecen.

“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Asimismo, aseguró que este anuncio marca una nueva etapa de Ecatepec para iniciar el proceso de regularización y dotar de servicios a La Laguna de Chiconautla, que duraron más de 30 años de carencias.

Más de 29 mil habitantes de La Laguna de Chiconautla recuperan certeza jurídica (Cortesía)

La mandataria explicó que, a pesar de que no se contaba con la definición de a qué municipio pertenecían, Ecatepec ha dotado de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud.

Finalmente, Azucena Cisneros agradeció la resolución de las y los diputados del Congreso del Edomex, esperando que el pleno del Congreso apruebe la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, lo que beneficiará a 29 mil habitantes.