Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, reiteró su respaldo al dictamen aprobado por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, del Congreso mexiquense, quien reconoció que la Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec, brindando certeza jurídica a más de 29 mil habitantes.
La alcaldesa detalló que se espera que se apruebe en el pleno de la Legislatura para acelerar acciones y dotar de servicios básicos como agua potable, obra pública y seguridad a la zona.
Dictamen pone fin a más de 30 años de conflicto territorial entre Ecatepec y Acolman
Este dictamen reconoce que las 271.82 hectáreas de las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla pertenecen al municipio de Ecatepec.
Cisneros agradeció el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues es un hecho que le regresa la dignidad a más de 29 mil personas de la zona, quienes no contaban con certeza jurídica al no tener claridad de a qué municipio pertenecen.
“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec
Asimismo, aseguró que este anuncio marca una nueva etapa de Ecatepec para iniciar el proceso de regularización y dotar de servicios a La Laguna de Chiconautla, que duraron más de 30 años de carencias.
La mandataria explicó que, a pesar de que no se contaba con la definición de a qué municipio pertenecían, Ecatepec ha dotado de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud.
Finalmente, Azucena Cisneros agradeció la resolución de las y los diputados del Congreso del Edomex, esperando que el pleno del Congreso apruebe la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, lo que beneficiará a 29 mil habitantes.