El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que no tiene quejas sobre las instalaciones del Hospital General de Zona 68 en Ecatepec, Estado de México, y aclaró que desconoce la fecha del video viral en el que familiares bajaron a su familiar muerto por las escaleras ante la falla de un elevador.

El IMSS aceptó que de los dos elevadores que tienen las instalaciones de su hospital en Ecatepec, Estado de México, actualmente solo funciona uno debido a trabajos de sustitución.

Los trabajos de sustitución ya han durado dos semanas y no dieron fecha para que vuelva a estar en uso.

A pesar de ello, se desentendió de la denuncia pública en redes sociales, debido a que además de la supuesta falla, tampoco tenían personal para bajar el cuerpo de la persona fallecida.

El IMSS aseguró en caso de alguna falla en un elevador, es normal que la empresa encargada de su reparación tarde dos horas en establecerlo, por lo que aclaró que hasta el momento no tienen reportes del incidente denunciado en el video.

“El hospital cuenta con dos elevadores; uno está en sustitución desde hace dos semanas y el otro funciona adecuadamente… Se desconoce la fecha del video, pero al momento no tenemos quejas o sugerencias de derechohabientes o familiares sobre faltas en los elevadores”

Personal del Hospital General de Zona 68 del IMSS en Ecatepec, Estado de México, dijo al hombre que no podía grabar, pero el sujeto aseguró que estaba en su derecho y que la denuncia haría un bien al hospital para la atención de las omisiones.

“Usted hubiera bajado a mi persona (fallecida). Mire lo que estamos haciendo por usted y no tienen personal y porque no sirve el elevador. Esto lo estamos haciendo porque no tienes elevador y los vamos a reportar y los vamos denunciar”

Familiar de paciente muerto en IMSS