El director de la policía municipal de Acambay fue detenido junto con 11 elementos mas tras un tiroteo con la Guardia Nacional y elementos de la Secretaria de Seguridad del Estado de México por el robo de una camioneta.

La detención se dio por parte de la Fiscalía del Estado de México luego de que la policía local de Acambay tuvo un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El enfrentamiento se dio cuando emprendieron la búsqueda del vehículo, pero al buscarla fueron agredidos por los policías municipales de Acambay.

Roban camioneta en Acambay; descubren que fue la policía local

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 23 de noviembre tras desplegarse el operativo para la búsqueda de la camioneta Ford Bronco color vino.

Como parte del enfrentamiento se reportan la muerte de un policía, aunque no se ha ampliado si pertenecía a la policía local de Acambay y cuatro heridos.

Prosecución y enfrentamiento por camioneta Ford Bronco duro más de una hora

La persecución del vehículo se dio ya que el titular reportó el robo de su camioneta Ford Bronco color vino.

El dueño dejó su teléfono al interior, lo cual permitió que esté el vehículo fuera rastreado.

La camioneta transportaba un vehículo Razer y el GPS del celular los llevó a la localidad de La Loma donde fueron atacados a balazos y el enfrentamiento duró cerca de una hora.

Acambay con viejos problemas de delincuencia policial

El hecho ocurrió solo un día después de que el exdirector de Seguridad Pública de Acambay, Eulises González Hernández, fue sentenciado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición forzada.

El hombre fue detenido meses atrás en el marco de la Operación Enjambre en el Estado de México que detuvo a policías y mandos responsables de participar en delincuencia organizada.