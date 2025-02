Tras difundirse el caso del bebé que fue abandonado en Tultitlán, se dieron a conocer mensajes de WhatsApp entre Lucio y Diana, la pareja de jóvenes papás del recién nacido.

El pasado 11 de febrero, Lucio N fue captado en video por una cámara de seguridad en el momento exacto en que abandonaba al bebé recién nacido frente a un domicilio de la colonia Fuentes del Valle en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

El caso ha provocado indignación entre la población tras revelarse nuevos detalles de cómo la pareja de jóvenes planeó el deshacerse del bebé.

Revelan mensajes de Lucio y Diana antes de abandonar a su bebé en Tultitlán

Mensajes de WhatsApp filtrados revelaron que tanto Lucio como Diana planearon abandonar a su bebé en Tultitlán, pese a que en un inicio la madre intentó deslindarse del delito al argumentar que desconocía las intenciones de su pareja al llevarse al recién nacido.

En la conversación, Diana le confirma a Lucio que el bebé ya había nacido —en una panadería donde la joven trabaja— y que se encontraba asustada. La pareja daba muestra de no saber qué hacer ante la situación.

Los mensajes dan cuenta de que la joven madre le pide a Lucio que le lleve ropa y toallas sanitarias, y también sugiere tirar al bebé.

Al llegar al lugar donde Diana había dado a luz, ella le entrega una bolsa y al recién nacido y Lucio se retira del lugar.

Mensajes de WhatsApp entre Lucio y Diana antes de abandonar a bebé en Tultitlán (Especial)

“Tíralo en algún canal”, pidió Diana. “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención (....) Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”, respondió Lucio.

El chat de WhatsApp filtrado también muestra que pese al temor y a las dudas, la madre del bebé estaba de acuerdo con abandonar al recién nacido.

Y Lucio se justifica diciendo: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos”.

Bebé abandonado en Tultitlán se encuentran con signos vitales estables y en buenas condiciones físicas

El bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, fue recibido en el Servicio de Urgencias Pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia” en el mencionado municipio mexiquense.

A través de un breve comunicado, la dependencia confirmó que el bebé se encuentran con signos vitales estables y en buenas condiciones físicas.

El ISSSTE indicó que al momento el bebé se mantiene en valoración médica y en tratamiento preventivo. Así como que su permanencia en el hospital se determinará de acuerdo con su evolución.