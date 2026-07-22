Durante la Mañanera de Claudia Sheinbaum de este 22 de julio, se anunciaron importantes avances en infraestructura ferroviaria del centro del país: el Tren México-Querétaro y el Tren AIFA-Pachuca recibirán fuertes recursos para conectar municipios del Estado de México, Hidalgo, Querétaro y la capital, con el objetivo de mejorar la movilidad y generar empleo.

De acuerdo con Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el tramo del Tren México-Querétaro que atraviesa varios municipios del Edomex contempla una inversión superior a los 46 mil millones de pesos.

En total, el proyecto suma 143 mil 79 millones de pesos para la construcción de 225 kilómetros de vías, beneficiando a 1.5 millones de habitantes y generando alrededor de 180 mil empleos entre 2025 y 2028.

Gobierno impulsa trenes México-Querétaro y AIFA-Pachuca con millonarias inversiones en Edomex

Durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances en infraestructura del Estado de México, donde se ejecutan obras viales, educativas y de transporte por cientos de millones de pesos para mejorar la conectividad y calidad de vida de los mexiquenses como los trenes México-Querétaro y AIFA-Pachuca.

Jesús Esteva detalló que se intervienen 122 vialidades con más de 1.2 millones de metros cuadrados pavimentados; además, se construyen 10 puentes vehiculares que sumarán 5.7 kilómetros de longitud.

En el caso del Tren AIFA-Pachuca, se reveló que iniciará su construcción en septiembre de este año bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este proyecto contempla 44 mil 262 millones de pesos, 65 kilómetros de vías, ocho estaciones y paraderos, con una inversión de 23 mil 900 millones en Hidalgo y 20 mil 362 millones en el Estado de México, y se espera que beneficie a 314 mil habitantes y cree 52 mil empleos en un plazo de dos años.

Estos proyectos forman parte de la estrategia federal para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en la región, conectando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca y mejorando los enlaces entre el Valle de México y Querétaro.

Es por eso que durante la conferencia de Claudia Sheinbaum se destacó que los trabajos impulsarán el desarrollo económico, el bienestar y la conectividad en una de las zonas metropolitanas más pobladas del país.