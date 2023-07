El gobernador del Estado de México (Edomex), Alfredo Del Mazo, destacó el programa social Salario Rosa como uno de los mejores legados que deja su administración, en beneficio de las mujeres.

Ante el fin de este programa, Alfredo Del Mazo dijo que gracias a este programa social Salario Rosa las mujeres han logrado metas como:

Las beneficiarias durante la administración de Alfredo Del Mazo fueron 700 mil, así lo destacó ante mujeres reunidas en el Deportivo Santa Cecilia, en Tlalnepantla, Estado de México.

Ahí recordó que este programa social nació como un proyecto para el desarrollo y reconocimiento al trabajo diario de las mujeres, como el de las amas de casa que se dedicas a criar a sus hijos.

Ello es un papel importante para que niños, jóvenes y adultos salgan y hayan salido adelante , pues ese papel era poco reconocido, manifestó.

Alfredo Del Mazo dijo que ese programa social fue acompañado de 33 cursos de capacitación para el trabajo en ramas como:

Estos talleres fueron aprovechados por el 90 por ciento de las beneficiarias.

También destacó el beneficio de este programa para amas de casa con hijos con alguna discapacidad y mujeres originarias de pueblos indígenas del Estado de México como.

Brenda Alvarado Sánchez, secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, dijo que este programa cumplió no solo en el discurso sino en los hechos y permitió a las mujeres superarse y capacitarse.

Ante el anuncio del fin del programa debido a la llegada de la nueva administración, la funcionaria anunció que aún les corresponde un pago más, que se realizará la siguiente semana, la última de julio.

Algunas emprendieron un negocio y otras generaron más dinero para sus familias. Ejemplo de ello es Liliana Ángeles González beneficiaria quien dijo que ahora tiene un negocio.

“Hoy tengo un negocio, un trabajo en casa, yo puedo trabajar a domicilio, y no descuidar a la familia y todo eso gracias al Salario Rosa, gracias señor Gobernador. También me capacitó en un curso de computación, hoy puedo abrir la computadora y leer un email, a pesar de que no hubo escuela, hoy la tuvimos, gracias señor Gobernador, gracias por todo, gracias por crear Salario rosa, gracias por confiar en nosotros”

Liliana Ángeles González. Beneficiaria de Salario Rosa