La noche de hoy martes 2 de diciembre se reportó un fuerte incendio en la zona de Loma de Teopululco, en Ecatepec, Estado de México, el cual avanza con rapidez.

De acuerdo con videos de testigos, el fuego se extiende por esta zona de la Sierra de Guadalupe, desde la parte baja del cerro hasta la parte alta, avanzando por una de las laderas.

Alerta en Ecatepec: fuerte incendio en Loma de Teopululco avanza con rapidez

Al sitio arribaron servicios de emergencia de los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla, con le objetivo de intentar sofocar las llamas.

No obstante, reportes señalaron que los bomberos no cuenta con una bomba capaz de llevar agua a la parte alta del cerro, por lo que las labores se concentran en la parte baja de este.

Hasta el momento se desconoce las causas que provocaron el incendio, así como el total de hectáreas afectadas.

De igual forma, autoridades del estado de México no han reportado la evacuación necesaria de vecinos aledaños a la zona del incendio, toda vez que el fuego se concentra en la parte boscosa de Loma de Teopululco.