La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos, A.C. (ACME) compartió un comunicado donde fijan su postura institucional para aclarar la situación sobre el operativo denominado “Senda”, con el objetivo de evitar señalamientos que afecten a la organización y a sus agremiados.

En el comunicado, la asociación subrayó que se trata de una organización legalmente constituida, integrada por trabajadoras y trabajadores del sector transporte que operan de manera pública, ordenada y conforme a la ley, cuyo propósito central es fortalecer la actividad transportista y combatir cualquier forma de impunidad.

ACME rechaza cualquier vínculo con actividades ilícitas

En su posicionamiento, la ACME rechazó cualquier relación con delitos como robo al autotransporte, la delincuencia organizada o cualquier otra conducta fuera del marco legal. Asimismo, explicó que no se toleran, ni se encubren acciones ilícitas y que, por el contrario, ha promovido la legalidad y la profesionalización del sector.

Por otra parte, la organización explicó que la información difundida por autoridades y medios hace referencia al uso ilegal y fraudulento de nombres o logotipos gremiales por parte de grupos criminales, quienes buscan simular operaciones legítimas para evadir controles de seguridad. Además, aseguraron que la ACME ha promovido de manera constante:

La legalidad en el autotransporte

El respeto al Estado de Derecho

La seguridad de operadores, empresas y cadenas logísticas

La denuncia de prácticas criminales que afectan al sector

ACME rechaza de manera categórica cualquier vínculo con hechos delictivos (Cortesía)

La ACME reiteró su disposición permanente para colaborar con las autoridades cuando se requiera, aportando información y mecanismos que permitan identificar y sancionar a quienes operan al margen de la ley.

Finalmente, hizo un llamado a que la información pública se maneje con rigor, precisión y apego a los hechos, evitando generalizaciones que vulneren el debido proceso, la presunción de inocencia y la reputación de organizaciones que trabajan dentro del marco legal.