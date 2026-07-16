Detienen a dos presuntos implicados en atentado contra diputados de MC en Culiacán

Autoridades del estado de Sinaloa confirmaron la detención de dos presuntos implicados en el atentado cometidos contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información, los sujetos fueron detenidos en la colonia Lomas del Boulevard, mediante un operativo desplegado en Culiacán tres recibir una denuncia anónima.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que al momento de su detención, les fueron confiscados a los armas de fuego, diversos cargadores, chalecos tácticos y cerca de mil pastillas de fentanilo.