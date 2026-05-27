Autoridades del estado de Colima informaron que los cinco detenidos tras la violencia registrada en los municipios de Tecomán y Armería, estarían ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los detenidos en Colima se encuentra un sujeto de nacionalidad estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio en su país de origen.

Detenidos en Colima son presuntos integrantes del CJNG

Fabián Ricardo Gómez, titular de la Secretaría de Seguridad de Colima, reveló que los cinco detenidos tras un jornada de violencia en Tecomán y Armería, serían presuntos integrantes del CJNG.

Un chaleco con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación en un automóvil decomisado por autoridades federales. (Cuartoscuro)

El funcionario señaló que estas detenciones son el resultado de un operativo focalizado en desarticular a los principales generadores de violencia que operan en la región para restablecer la paz social.

Según los reportes oficiales, el enfrentamiento reveló que los agresores custodiaban a un líder de alta jerarquía dentro de la estructura del CJNG.

Dicha deducción está basada en la fuerte capacidad de fuego y la táctica de defensa que mostraron los criminales durante la intervención de los elementos de seguridad.

Un estadounidense, detenido durante los operativos, permanecía en territorio mexicano, desempeñando presuntamente labores de sicariato para el CJNG.

Ante ello, ya se han iniciado los trámites legales necesarios para su pronta extradición hacia los Estados Unidos, en donde es requerido por las autoridades.

Aunado a las detenciones en Colima, autoridades destacaron el aseguramiento de un arsenal de armas largas, en su mayoría de uso exclusivo de las fueras armadas.