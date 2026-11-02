Fabiola Rivera, madre de familia que acudió a la sucursal de Starbucks ubicada en Macroplaza Insurgentes de Tijuana, denunció el hallazgo de un teléfono celular grabando en el baño de mujeres.

La acusación tuvo lugar el domingo 1 de noviembre; Rivera narró haber descubierto el dispositivo cuando llevó a su hija de 3 años a hacer uso del sanitario, motivo por el que llamó a la policía para solicitar que una patrulla fuera al lugar.

Sin embargo, una vez en el Ministerio Público, autoridades se negaron a abrir una carpeta de investigación, alegando que Faviola Rivera debía presentar los videos como prueba.

Starbucks no se pronuncia por denuncia y autoridades de Tijuana niegan carpeta de invesigación

Hasta el momento de la denuncia en redes sociales, Starbucks no ha fijado una postura pública en torno al hallazgo de un teléfono celular grabando video al interior del baño de mujeres.

Es por lo anterior que se desconoce si la sucursal en Tijuana colaborará con la investigación o si habrá sanciones para los empleados.

De acuerdo con la denuncia de Fabiola Rivera, cuando encontró el teléfono, éste llevaba grabando aproximadamente 30 minutos de manterial en video.

¿Cuántos Starbucks hay en México? Cifra al 2024 (Unsplash)

Fabiola Rivera compartió su experiencia por medio de una denuncia con un video que ya recorre las redes sociales.

La madre de familia busca meter presión a las autoridades de Tijuana para que procedan conforme a la ley, expresando decepción del sistema que negó una investigación por falta de pruebas.

Cabe destacar que es el Ministerio Público el que tiene que acceder al contenido del teléfono por medio de su peritos, por lo que no corresponde a Rivera llevar los videos como le solicitaron.